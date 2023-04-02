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2 апреля, 16:28

Мощность взорванного в Петербурге СВУ – более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы

СВУ, которое сработало в кафе в Петербурге, содержало поражающие элементы

Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Мощность СВУ составила свыше 200 граммов тротила. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Пострадавшие помогают друг другу после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с первыми секундами после случившегося. На кадрах пострадавшие помогают друг другу и дожидаются приезда скорой помощи.

Отметим, что, по данным экспертов, СВУ в размере 200 граммов в тротиловом эквиваленте не больше спичечного коробка, но способно разорвать рельс, разнести в клочья автомобиль, ранить или убить.

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 15

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 15

Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский. Момент взрыва попал на видео.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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