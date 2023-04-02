Мощность взорванного в Петербурге СВУ – более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы

Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Мощность СВУ составила свыше 200 граммов тротила. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Пострадавшие помогают друг другу после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с первыми секундами после случившегося. На кадрах пострадавшие помогают друг другу и дожидаются приезда скорой помощи.