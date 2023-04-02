Мощность взорванного в Петербурге СВУ – более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы
СВУ, которое сработало в кафе в Петербурге, содержало поражающие элементы
Самодельное взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами. Мощность СВУ составила свыше 200 граммов тротила. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.
Пострадавшие помогают друг другу после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с первыми секундами после случившегося. На кадрах пострадавшие помогают друг другу и дожидаются приезда скорой помощи.
Отметим, что, по данным экспертов, СВУ в размере 200 граммов в тротиловом эквиваленте не больше спичечного коробка, но способно разорвать рельс, разнести в клочья автомобиль, ранить или убить.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский. Момент взрыва попал на видео.
Telegram / SHOT