Момент взрыва в кафе в Петербурге попал на видео
Момент мощного взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге попал на камеры наблюдения. По оценке силовых служб, его мощность составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Момент взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / IZ.ru
Судя по кадрам, хлопок был такой силы, что части штукатурки и окон вылетели под колёса проезжавших мимо автомобилей.
Как ранее сообщал Лайф, всё случилось в кафе "Стрит-бар". В момент инцидента в заведении проходил творческий вечер, где выступал известный блогер и военкор Владлен Татарский. По данным министра молодёжной политики ДНР Кирилла Макарова, в результате взрыва он погиб.
Telegram / IZ.ru