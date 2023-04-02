Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 16:18
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Момент взрыва в кафе в Петербурге попал на видео

Момент мощного взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге попал на камеры наблюдения. По оценке силовых служб, его мощность составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Момент взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / IZ.ru

Судя по кадрам, хлопок был такой силы, что части штукатурки и окон вылетели под колёса проезжавших мимо автомобилей.

Как ранее сообщал Лайф, всё случилось в кафе "Стрит-бар". В момент инцидента в заведении проходил творческий вечер, где выступал известный блогер и военкор Владлен Татарский. По данным министра молодёжной политики ДНР Кирилла Макарова, в результате взрыва он погиб.

Обложка ©

Telegram / IZ.ru

Наталья Исакова
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