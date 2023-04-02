Момент взрыва в кафе в Петербурге попал на видео

Момент мощного взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге попал на камеры наблюдения. По оценке силовых служб, его мощность составила более 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Момент взрыва в кафе в Петербурге. Видео © Telegram / IZ.ru

Судя по кадрам, хлопок был такой силы, что части штукатурки и окон вылетели под колёса проезжавших мимо автомобилей.