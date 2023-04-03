Американский политолог допустил причастность США, Британии и Израиля к убийству Татарского

За убийством военкора Владислава Татарского могут стоять украинские радикалы, поддерживаемые Западом. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал американский политолог Скотт Беннетт.

По мнению эксперта, западные кураторы радикалов могли предоставить им техническое обеспечение, например доступ к данным со спутников. Кроме того, к организации взрыва, вполне вероятно, могут быть причастны израильские спецслужбы.