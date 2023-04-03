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3 апреля, 06:33

Американский политолог допустил причастность США, Британии и Израиля к убийству Татарского

Политолог Беннетт: Убийство Татарского могли организовать спецслужбы США, Британии, Украины и Израиля

<p>Военкор и блогер Татарский. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/vladlentatarsky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владлен Татарский</a></p>

Военкор и блогер Татарский. Обложка © Telegram / Владлен Татарский

За убийством военкора Владислава Татарского могут стоять украинские радикалы, поддерживаемые Западом. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал американский политолог Скотт Беннетт.

По мнению эксперта, западные кураторы радикалов могли предоставить им техническое обеспечение, например доступ к данным со спутников. Кроме того, к организации взрыва, вполне вероятно, могут быть причастны израильские спецслужбы.

"Я думаю, что это совместная операция США, Великобритании и Украины. Также в этом, вероятно, замешано израильское ведомство разведки и специальных задач "Моссад", — сказал политолог.

Минздрав: Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 32

Минздрав: Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 32

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. СМИ сообщали, что задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу, однако официально эта информация не подтверждена.

Максим Плетнёв
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