Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского объявлена в розыск
Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Видео © LIFE
МВД объявило в розыск Дарью Трепову — подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные в базе ведомства.
"Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе.
Ранее в квартире Треповой следователи провели обыск и задержали сестру девушки. Сама Дарья ранее уже попадала в поле зрения силовиков — во время участия в митинге против спецоперации на Украине в прошлом году.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, разыскиваемая девушка могла принести бомбу на встречу с Татарским, замаскировав её под статуэтку. Её она вручила военкору в качестве подарка, а буквально через несколько минут прогремел взрыв.