Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского объявлена в розыск

МВД объявило в розыск Дарью Трепову — подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные в базе ведомства.

Ранее в квартире Треповой следователи провели обыск и задержали сестру девушки. Сама Дарья ранее уже попадала в поле зрения силовиков — во время участия в митинге против спецоперации на Украине в прошлом году.