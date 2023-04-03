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3 апреля, 06:40

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского объявлена в розыск

<p>Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Видео © LIFE</p>

Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Видео © LIFE

МВД объявило в розыск Дарью Трепову — подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные в базе ведомства.

"Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе.

Ранее в квартире Треповой следователи провели обыск и задержали сестру девушки. Сама Дарья ранее уже попадала в поле зрения силовиков — во время участия в митинге против спецоперации на Украине в прошлом году.

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, разыскиваемая девушка могла принести бомбу на встречу с Татарским, замаскировав её под статуэтку. Её она вручила военкору в качестве подарка, а буквально через несколько минут прогремел взрыв.

На встрече с Татарским шутили о статуэтке: "Не бомба ли это?"

На встрече с Татарским шутили о статуэтке: "Не бомба ли это?"

Александра Вишнякова
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