В квартире подозреваемой в убийстве Владлена Татарского идёт обыск
В Санкт-Петербурге следователи работают в квартире Дарьи Треповой, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского. Лайф публикует кадры, на которых через окно видно, что там находятся силовики.
Обыск в квартире Дарьи Треповой в Санкт-Петербурге. Видео © LiFE
Предположительно, именно Трепова принесла в кафе статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Девушку уже ранее задерживали — в прошлом году за участие в митинге против спецоперации на Украине.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. СМИ сообщали, что задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу, однако официально эта информация не подтверждена.
LiFE