Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 22:25

В квартире подозреваемой в убийстве Владлена Татарского идёт обыск

В Санкт-Петербурге следователи работают в квартире Дарьи Треповой, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского. Лайф публикует кадры, на которых через окно видно, что там находятся силовики.

Обыск в квартире Дарьи Треповой в Санкт-Петербурге. Видео © LiFE

Предположительно, именно Трепова принесла в кафе статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Девушку уже ранее задерживали — в прошлом году за участие в митинге против спецоперации на Украине.

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. СМИ сообщали, что задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу, однако официально эта информация не подтверждена.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев
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