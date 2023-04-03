В квартире подозреваемой в убийстве Владлена Татарского идёт обыск

В Санкт-Петербурге следователи работают в квартире Дарьи Треповой, которая подозревается в убийстве военкора Владлена Татарского. Лайф публикует кадры, на которых через окно видно, что там находятся силовики.

Предположительно, именно Трепова принесла в кафе статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Девушку уже ранее задерживали — в прошлом году за участие в митинге против спецоперации на Украине.