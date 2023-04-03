Задержана сестра подозреваемой в убийстве Владлена Татарского
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали сестру Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского.
Задержание сестры Дарьи Треповой в Санкт-Петербурге. Видео © LiFE
Лайф публикует видео, как сестру предполагаемой убийцы выводят из подъезда. Силовики сопровождают её и усаживают в автомобиль. В квартире работают следователи.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. СМИ сообщали, что задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу, однако официально эта информация не подтверждена.
LiFE