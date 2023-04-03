Задержана сестра подозреваемой в убийстве Владлена Татарского

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали сестру Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского.

Лайф публикует видео, как сестру предполагаемой убийцы выводят из подъезда. Силовики сопровождают её и усаживают в автомобиль. В квартире работают следователи.