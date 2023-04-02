На встрече с Татарским шутили о статуэтке: "Не бомба ли это?"
Очевидиц: Охрана сначала не позволяла пронести статуэтку на встречу с Татарским
Некая художница Настя пошутила по поводу бомбы перед тем, как вручить статуэтку военкору Владлену Татарскому в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Затем прогремел взрыв. Девушка рассказывала, что охрана не позволяла пронести этот предмет в зал. Об этом Лайфу рассказала женщина, которая выжила при взрыве.
Очевидица рассказывает, что охрана не хотела пропускать статуэтку на встречу с Татарским. Видео © LIFE
"Была дискуссия, всё было хорошо, эта девушка уже задавала вопрос, а потом через какое-то время она снова попросила микрофон и сказала: "Вот, это снова я, а вы помните меня? Я на студенческой встрече с вами встречалась". Он говорит: "Я вас не вижу, потому что софиты мне светят". Она сказала, что её зовут Настя", — отметила женщина.
Дальше, по словам нашей собеседницы, Настя рассказала, что рисовала открытки с портретом Татарского, которые уже выпустили в продажу. Такую открытку она подарила и журналисту. Тот ответил шуткой: мол, самому теперь покупать не придётся, досталась бесплатно. Однако, как оказалось, это были ещё не все подарки, припасённые молодой поклонницей.
"Дальше она сказала, что учится на скульптора в академии художеств и сделала его скульптуру. И потом она сказала: "Она осталась у меня на входе, потому что меня спросили, не бомба ли это". Все посмеялись, она посмеялась", — вспоминает очевидица.
Эта статуэтка позже и оказалась в руках Татарского. По мнению свидетельницы происшествия, Настя могла не знать, что в подарке находится бомба. Не исключено, что девушку кто-то использовал.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело. По последним данным, число пострадавших возросло до 25.
Кадр из видео LIFE