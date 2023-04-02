На встрече с Татарским шутили о статуэтке: "Не бомба ли это?"

Некая художница Настя пошутила по поводу бомбы перед тем, как вручить статуэтку военкору Владлену Татарскому в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Затем прогремел взрыв. Девушка рассказывала, что охрана не позволяла пронести этот предмет в зал. Об этом Лайфу рассказала женщина, которая выжила при взрыве.

Очевидица рассказывает, что охрана не хотела пропускать статуэтку на встречу с Татарским. Видео © LIFE

"Была дискуссия, всё было хорошо, эта девушка уже задавала вопрос, а потом через какое-то время она снова попросила микрофон и сказала: "Вот, это снова я, а вы помните меня? Я на студенческой встрече с вами встречалась". Он говорит: "Я вас не вижу, потому что софиты мне светят". Она сказала, что её зовут Настя", — отметила женщина.

Дальше, по словам нашей собеседницы, Настя рассказала, что рисовала открытки с портретом Татарского, которые уже выпустили в продажу. Такую открытку она подарила и журналисту. Тот ответил шуткой: мол, самому теперь покупать не придётся, досталась бесплатно. Однако, как оказалось, это были ещё не все подарки, припасённые молодой поклонницей.

"Дальше она сказала, что учится на скульптора в академии художеств и сделала его скульптуру. И потом она сказала: "Она осталась у меня на входе, потому что меня спросили, не бомба ли это". Все посмеялись, она посмеялась", — вспоминает очевидица.