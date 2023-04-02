Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 17:52

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 25

Число пострадавших из-за взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге возросло до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"К сожалению, один человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших, 19 госпитализированы", — написал он в телеграм-канале.

Беглов также добавил, что в связи с трагедией задействованы все экстренные и специальные службы Северной столицы. В частности, больницы города оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

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LIFE

Наталья Исакова
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