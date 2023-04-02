Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 25

Число пострадавших из-за взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге возросло до 25 человек, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"К сожалению, один человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших, 19 госпитализированы", — написал он в телеграм-канале.