Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва
Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT
Девушка, которая могла принести бомбу на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским в кафе Санкт-Петербурга, ушла из заведения за две минуты до взрыва, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, вместе с ней вышли на улицу двое мужчин с рюкзаками. В настоящее время правоохранители устанавливают их место нахождения и причастность к происшествию. Предварительно, девушка могла не знать, что в статуэтке могло быть спрятано самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.