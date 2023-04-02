Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 17:43
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Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

<p>Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

Девушка, которая могла принести бомбу на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским в кафе Санкт-Петербурга, ушла из заведения за две минуты до взрыва, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вместе с ней вышли на улицу двое мужчин с рюкзаками. В настоящее время правоохранители устанавливают их место нахождения и причастность к происшествию. Предварительно, девушка могла не знать, что в статуэтке могло быть спрятано самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

Момент передачи статуэтки с бомбой военкору Татарскому попал на видео

Момент передачи статуэтки с бомбой военкору Татарскому попал на видео

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.

Наталья Исакова
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