Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге покинула заведение за две минуты до взрыва

Девушка, которая могла принести бомбу на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским в кафе Санкт-Петербурга, ушла из заведения за две минуты до взрыва, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, вместе с ней вышли на улицу двое мужчин с рюкзаками. В настоящее время правоохранители устанавливают их место нахождения и причастность к происшествию. Предварительно, девушка могла не знать, что в статуэтке могло быть спрятано самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.