Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 08:05

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает СК РФ.

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", — говорится в сообщении.

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Фото © SHOT

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Фото © SHOT

По данным SHOT, девушку нашли на ещё одной съёмной квартире, куда она направилась после смены образа от метро "Василеостровская".

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, Дарья Трепова пронесла бомбу на встречу с Татарским. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. Лайф узнал, что Трепова снимала квартиру в пяти минутах от кафе, где произошёл взрыв, а после преступления она отправилась в эту квартиру, сменила образ и скрылась.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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