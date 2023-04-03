СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает СК РФ.

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", — говорится в сообщении.

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Фото © SHOT