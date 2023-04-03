Подозреваемая в убийстве военкора Татарского после взрыва сменила "образ" и скрылась

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва в кафе отправилась в квартиру, которую арендовала неподалёку от места преступления, переоделась и в "новом образе" скрылась. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.