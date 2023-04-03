Подозреваемая в убийстве военкора Татарского после взрыва сменила "образ" и скрылась
SHOT: После взрыва в кафе подозреваемая в убийстве Татарского переоделась и скрылась
Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва в кафе отправилась в квартиру, которую арендовала неподалёку от места преступления, переоделась и в "новом образе" скрылась. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу на встречу с Татарским могла принести одна из зрительниц. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. Буквально через несколько минут после вручения прогремел взрыв. Сейчас подозреваемая — Дарья Трепова — находится в розыске.
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