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3 апреля, 07:45

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского после взрыва сменила "образ" и скрылась

SHOT: После взрыва в кафе подозреваемая в убийстве Татарского переоделась и скрылась

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, после взрыва в кафе отправилась в квартиру, которую арендовала неподалёку от места преступления, переоделась и в "новом образе" скрылась. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

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Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу на встречу с Татарским могла принести одна из зрительниц. Взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую девушка подарила военкору. Буквально через несколько минут после вручения прогремел взрыв. Сейчас подозреваемая — Дарья Трепова — находится в розыске.

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LIFE

Александра Вишнякова
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