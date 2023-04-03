Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 08:48
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У подозреваемой в убийстве Владлена Татарского были куплены билеты на самолёт

<p>Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49781" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского. Обложка © SHOT

Задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского, собиралась переждать какое-то время в квартире на севере Санкт-Петербурга, а затем улететь из города. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, женщину очень быстро выследили по камерам наблюдения, хотя она сменила имидж и пыталась скрыться. У Треповой уже были на руках билеты на самолёт, хотя это могло быть отвлекающим манёвром, поскольку в аэропорт она так и не приехала.

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Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие девушка и подарила её блогеру. Лайф узнал, что Трепова снимала квартиру в пяти минутах от кафе, после преступления она отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК задержал подозреваемую.

Татьяна Миссуми
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