У подозреваемой в убийстве Владлена Татарского были куплены билеты на самолёт

Задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского, собиралась переждать какое-то время в квартире на севере Санкт-Петербурга, а затем улететь из города. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, женщину очень быстро выследили по камерам наблюдения, хотя она сменила имидж и пыталась скрыться. У Треповой уже были на руках билеты на самолёт, хотя это могло быть отвлекающим манёвром, поскольку в аэропорт она так и не приехала.