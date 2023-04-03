У подозреваемой в убийстве Владлена Татарского были куплены билеты на самолёт
Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского. Обложка © SHOT
Задержанная Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского, собиралась переждать какое-то время в квартире на севере Санкт-Петербурга, а затем улететь из города. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, женщину очень быстро выследили по камерам наблюдения, хотя она сменила имидж и пыталась скрыться. У Треповой уже были на руках билеты на самолёт, хотя это могло быть отвлекающим манёвром, поскольку в аэропорт она так и не приехала.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие девушка и подарила её блогеру. Лайф узнал, что Трепова снимала квартиру в пяти минутах от кафе, после преступления она отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК задержал подозреваемую.