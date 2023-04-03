Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на взрыв в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, и назвал трагедию бесчеловечным и чудовищным преступлением. Об этом он написал в телеграм-канале.

"В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришёл на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", — говорится в тексте.

Беглов напомнил, что военкор был мужественным и сильным патриотом, который "с первых дней борьбы Донбасса за свободу был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией". Губернатор подчеркнул, что Владлен Татарский — замечательный журналист, который прекрасно владел словом и всегда был на стороне Родины.