Беглов назвал чудовищным и бесчеловечным взрыв в кафе, где погиб Владлен Татарский
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отреагировал на взрыв в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, и назвал трагедию бесчеловечным и чудовищным преступлением. Об этом он написал в телеграм-канале.
"В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин). Многие из тех, кто пришёл на встречу с ним, получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владлена Татарского", — говорится в тексте.
Беглов напомнил, что военкор был мужественным и сильным патриотом, который "с первых дней борьбы Донбасса за свободу был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией". Губернатор подчеркнул, что Владлен Татарский — замечательный журналист, который прекрасно владел словом и всегда был на стороне Родины.
"Трагедия случилась накануне годовщины теракта в петербургском метро. И тогда, и сейчас преступники пытались посеять страх в нашем обществе. Но они ничего не добьются! Россия — страна сильных людей. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Ответом врагам России будет наше единство! Мы выстоим и победим", — заключил глава региона.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие Дарья Трепова и подарила её блогеру. Лайф узнал, что она снимала квартиру рядом с кафе, после преступления злоумышленница отправилась туда, сменила образ и скрылась. СК сообщил о её задержании.
Telegram / ГСУ СК РФ по СПб