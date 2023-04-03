Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 07:42

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский

<p>Фото кафе в Санкт-Петербурге после взрыва. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskrf_spb/786" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по СПб</a></p>

Фото кафе в Санкт-Петербурге после взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб

Стали известны имена пострадавших, кто в момент взрыва находился в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Информацию публикует SHOT.

Список пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский. Фото © SHOT

Список пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский. Фото © SHOT

Всего в списке тридцать человек. Двенадцать из них находятся в тяжёлом состоянии. Самой младшей из получивших ранения — 15 лет. Подозреваемую Дарью Трепову ищет полиция.

Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие девушка и подарила её блогеру. Подозреваемую Дарью Трепову разыскивают.

Татьяна Миссуми
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