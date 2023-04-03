Лайф публикует список пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский
Фото кафе в Санкт-Петербурге после взрыва. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по СПб
Стали известны имена пострадавших, кто в момент взрыва находился в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Информацию публикует SHOT.
Список пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский. Фото © SHOT
Всего в списке тридцать человек. Двенадцать из них находятся в тяжёлом состоянии. Самой младшей из получивших ранения — 15 лет. Подозреваемую Дарью Трепову ищет полиция.
Напомним, вечером 2 апреля прогремел взрыв в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. Предположительно, бомбу, замаскированную под статуэтку, принесла на мероприятие девушка и подарила её блогеру. Подозреваемую Дарью Трепову разыскивают.