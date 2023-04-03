Лайф публикует список пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Татарский

Стали известны имена пострадавших, кто в момент взрыва находился в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. Информацию публикует SHOT .

Список пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб Владлен Татарский. Фото © SHOT

Всего в списке тридцать человек. Двенадцать из них находятся в тяжёлом состоянии. Самой младшей из получивших ранения — 15 лет. Подозреваемую Дарью Трепову ищет полиция.