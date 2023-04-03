Российская группировка "Запад" уничтожила 75 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российская группировка "Запад" уничтожила 75 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Запад" нанесено поражение подразделениям противника в районе населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Артёмовка ЛНР", — отметил Конашенков.

В результате действий ВС России была ликвидирована живая сила, а также техника противника. Потери украинской группировки составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и одну гаубицу Д-30.