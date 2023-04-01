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Опубликовано 1 апреля 2023, 12:35

Российские военные уничтожили до 110 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении живую силу и военную технику, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наёмников", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем российские военные уничтожили один бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей противника. Также ВСУ лишились боевой машины РСЗО "Град", самоходных гаубиц "Акация" и "Гвоздика", а также гаубиц "Мста-Б" и Д-30, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что российские штурмовые подразделения уничтожили на Донецком направлении два украинских опорных пункта. В ходе боя потери ВСУ составили до 15 военнослужащих.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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