Шойгу поблагодарил участников спецоперации на Украине за героизм и вручил им медали
Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" российских военнослужащих
Шойгу вручил медали российским военным. Обложка © Telegram / Минобороны России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие госнаграды в штабе Объединённой группировки российских войск. Как сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале, он поблагодарил участников спецоперации на Украине за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне боевых действий.
"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами", — сказал министр.
Он выразил уверенность, что вручённые медали далеко не последние, а военные продолжат верой и правдой выполнять свой долг перед страной и её народом.
Ранее Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами. Он подчеркнул, что эта тема постоянно контролируется правительством и Минобороны.