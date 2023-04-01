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Опубликовано 1 апреля 2023, 10:54

Шойгу поблагодарил участников спецоперации на Украине за героизм и вручил им медали

Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" российских военнослужащих

Шойгу вручил медали российским военным. Обложка © Telegram / Минобороны России

Шойгу вручил медали российским военным. Обложка © Telegram / Минобороны России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие госнаграды в штабе Объединённой группировки российских войск. Как сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале, он поблагодарил участников спецоперации на Украине за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне боевых действий.

"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами", — сказал министр.

Он выразил уверенность, что вручённые медали далеко не последние, а военные продолжат верой и правдой выполнять свой долг перед страной и её народом.

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Евгения Колесникова
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