Шойгу поблагодарил участников спецоперации на Украине за героизм и вручил им медали

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие госнаграды в штабе Объединённой группировки российских войск. Как сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале, он поблагодарил участников спецоперации на Украине за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне боевых действий.

"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами", — сказал министр.

Он выразил уверенность, что вручённые медали далеко не последние, а военные продолжат верой и правдой выполнять свой долг перед страной и её народом.