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1 апреля, 10:54

Шойгу поблагодарил участников спецоперации на Украине за героизм и вручил им медали

Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" российских военнослужащих

<p>Шойгу вручил медали российским военным. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mod_russia/25288" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Шойгу вручил медали российским военным. Обложка © Telegram / Минобороны России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда" и другие госнаграды в штабе Объединённой группировки российских войск. Как сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале, он поблагодарил участников спецоперации на Украине за самоотверженность, героизм и образцовое выполнение задач в зоне боевых действий.

"Понимаю, сложно, понимаю, трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами", — сказал министр.

Он выразил уверенность, что вручённые медали далеко не последние, а военные продолжат верой и правдой выполнять свой долг перед страной и её народом.

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Светлана Оперук
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