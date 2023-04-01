Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл в штабе объединённой группировки российских войск совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Совещание с участием главы МО РФ Сергея Шойгу. Видео © t.me / mod_russia
"[Шойгу] заслушал доклады по текущей обстановке и провёл совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами", — уточнили в МО РФ.
В ходе совещания Шойгу подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Минобороны.
Ранее Шойгу поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения. В ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье он уточнил, что КТРВ уже перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения.
t.me / mod_russia