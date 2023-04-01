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1 апреля, 08:00

Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл в штабе объединённой группировки российских войск совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Совещание с участием главы МО РФ Сергея Шойгу. Видео © t.me / mod_russia

"[Шойгу] заслушал доклады по текущей обстановке и провёл совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами", — уточнили в МО РФ.

В ходе совещания Шойгу подчеркнул, что обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Минобороны.

Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство продукции

Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство продукции

Ранее Шойгу поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения. В ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье он уточнил, что КТРВ уже перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения.

Обложка ©

t.me / mod_russia

Иван Косицын
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