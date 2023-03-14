Шойгу поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения. При этом он подчеркнул, что предприятие достойно выполняет гособоронзаказ.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако даже с учётом увеличения выпуска продукции в текущем году поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения", — говорится в сообщении ведомства.
Глава МО РФ также подчеркнул, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" уже перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения.
А в конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова в Тульской области. Это одно из ведущих предприятий оборонного комплекса страны, коллектив которого разработал, освоил в серийном производстве и сдал на вооружение более 160 образцов техники. Сегодня бюро создаёт системы самого современного высокоточного оружия.