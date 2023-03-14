Шойгу поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Подмосковье поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения. При этом он подчеркнул, что предприятие достойно выполняет гособоронзаказ.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако даже с учётом увеличения выпуска продукции в текущем году поручил удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения", — говорится в сообщении ведомства.

Глава МО РФ также подчеркнул, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" уже перешла с опытного на серийное производство по отдельным новейшим образцам вооружения.