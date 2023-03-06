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6 марта, 09:49

Появилось видео удара по ангару с танками ВСУ с помощью новых высокоточных боеприпасов

Минобороны показало видео применения новых высокоточных боеприпасов против ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации применили высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны РФ, целью стал ангар с украинскими танками.

Применение новых высокоточных боеприпасов российскими военными против ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Боеприпас был применён по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В ходе атаки с первого выстрела удалось пробить перекрытие. Боеприпас взорвался внутри ангара, тем самым уничтожив украинскую боевую технику.

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Ранее Минобороны Российской Федерации показывало взятие опорного пункта украинских военных в зоне проведения спецоперации. Благодаря БПЛА разведка обнаружила опорный пункт, после чего десантники при поддержке бронегруппы отправились на его захват.

Обложка ©

ТАСС / Таисия Воронцова

Николь Вербер
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