Появилось видео удара по ангару с танками ВСУ с помощью новых высокоточных боеприпасов
Минобороны показало видео применения новых высокоточных боеприпасов против ВСУ
Вооружённые силы Российской Федерации применили высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны РФ, целью стал ангар с украинскими танками.
Применение новых высокоточных боеприпасов российскими военными против ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Боеприпас был применён по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили её обслуживание и ремонт", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В ходе атаки с первого выстрела удалось пробить перекрытие. Боеприпас взорвался внутри ангара, тем самым уничтожив украинскую боевую технику.
Ранее Минобороны Российской Федерации показывало взятие опорного пункта украинских военных в зоне проведения спецоперации. Благодаря БПЛА разведка обнаружила опорный пункт, после чего десантники при поддержке бронегруппы отправились на его захват.
ТАСС / Таисия Воронцова