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Опубликовано 13 февраля 2023, 05:27

Минобороны РФ показало взятие опорного пункта ВСУ разведгруппой десантников

Министерство обороны РФ опубликовало в своём телеграм-канале кадры взятия российскими десантниками опорного пункта украинских военных в зоне проведения СВО.

Минобороны РФ показало взятие опорного пункта ВСУ разведгруппой десантников. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве подчеркнули, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила опорный пункт, после чего десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, БМПТ "Терминатор" и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23 отправилось на его захват. После сближения с противником по нему был открыт шквальный огонь. Благодаря профессиональным и решительным действиям были взяты с ходу позиции ВСУ вместе с трофейным вооружением.

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Telegram / Минобороны России

Артур Белкин
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