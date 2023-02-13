Минобороны РФ показало взятие опорного пункта ВСУ разведгруппой десантников
Министерство обороны РФ опубликовало в своём телеграм-канале кадры взятия российскими десантниками опорного пункта украинских военных в зоне проведения СВО.
Минобороны РФ показало взятие опорного пункта ВСУ разведгруппой десантников. Видео © Telegram / Минобороны России
В ведомстве подчеркнули, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила опорный пункт, после чего десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, БМПТ "Терминатор" и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23 отправилось на его захват. После сближения с противником по нему был открыт шквальный огонь. Благодаря профессиональным и решительным действиям были взяты с ходу позиции ВСУ вместе с трофейным вооружением.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные за сутки уничтожили более 250 бойцов ВСУ и две гаубицы производства США на Донецком направлении.
Telegram / Минобороны России