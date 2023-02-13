Минобороны РФ показало взятие опорного пункта ВСУ разведгруппой десантников

В ведомстве подчеркнули, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила опорный пункт, после чего десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, БМПТ "Терминатор" и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23 отправилось на его захват. После сближения с противником по нему был открыт шквальный огонь. Благодаря профессиональным и решительным действиям были взяты с ходу позиции ВСУ вместе с трофейным вооружением.