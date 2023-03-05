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5 марта, 12:01

Украинский Ми-8 сбит над ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Дмитров в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого, за сутки было перехвачено шесть ракет РСЗО HIMARS и "Смерч".

"Также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка ДНР, Кременная, Петровское и Залиман ЛНР", — добавил он.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 210 бойцов за сутки в ходе наступления российской группировки войск "Юг". Также противник лишился нескольких складов с боеприпасами и радиолокационной станции.

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ТАСС / Виталий Невар

Матвей Константинов
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