Украинский Ми-8 сбит над ДНР
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР
Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Дмитров в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого, за сутки было перехвачено шесть ракет РСЗО HIMARS и "Смерч".
"Также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка ДНР, Кременная, Петровское и Залиман ЛНР", — добавил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 210 бойцов за сутки в ходе наступления российской группировки войск "Юг". Также противник лишился нескольких складов с боеприпасами и радиолокационной станции.
ТАСС / Виталий Невар