Украинский Ми-8 сбит над ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе населённого пункта Дмитров в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Помимо этого, за сутки было перехвачено шесть ракет РСЗО HIMARS и "Смерч".

"Также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое Харьковской области, Пологи Запорожской области, Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка ДНР, Кременная, Петровское и Залиман ЛНР", — добавил он.