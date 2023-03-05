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5 марта, 06:33

Шойгу провёл совещание с командующими группировок спецоперации

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание с командующими группировок войск, принимающих участие в спецоперации.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл совещание с командующими группировок спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

"Министр обороны РФ Шойгу провёл совещание с командующими группировок специальной военной операции. Он в рамках работы в штабе Объединённой группировки российских войск заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий", — сообщили в Минобороны РФ.

В ходе совещания Шойгу подчеркнул важность создания необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, организации всестороннего обеспечения войск. Также особое внимание уделили работе медицинских и тыловых подразделений.

Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в зоне спецоперации

Ранее Шойгу выслушал доклады своих заместителей по вопросам обеспечения задействованных в спецоперации военных оружием, техникой и боеприпасами. В ходе совещания в штабе Объединённой группировки войск были подняты вопросы подготовки резервистов для участия в СВО. В завершение встречи министр вручил госнаграды.

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Минобороны РФ

Николь Вербер
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