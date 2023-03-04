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Регион
Опубликовано 4 марта 2023, 06:39
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Шойгу 4 марта проинспектировал группировку войск "Восток"

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" в районах проведения спецоперации и вручил награды отличившимся военным. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

На этот раз генерал армии проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова. Указано, что особое внимание министр обратил на обеспечение войск, размещение в полевых условиях, работу медиков и тыловых подразделений.

Кроме того, Шойгу поблагодарил бойцов за самоотверженность и вручил им государственные награды — ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали "За отвагу".

"Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!" — сказал Шойгу после вручения наград.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову. Кадры торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной показывало военное ведомство.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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