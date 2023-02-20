Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 13:53

Шойгу вручил командующим двух военных округов погоны генерал-полковника

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову. Кадры торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной публикует военное ведомство.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил погоны высшим офицерам ВС РФ. Видео © t.me / Минобороны России

"Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками ЗВО Евгению Никифорову и командующему войсками ВВО Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий ещё нескольким высшим и старшим офицерам", уточнили в министерстве.

Шойгу поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов на службе.

Главный редактор "Вечерней Москвы" Куприянов награждён почётной грамотой МВД

Главный редактор "Вечерней Москвы" Куприянов награждён почётной грамотой МВД

Ранее Лайф писал, что в руководстве Вооружённых сил России произошёл ряд кадровых перестановок: назначены командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров