Шойгу вручил командующим двух военных округов погоны генерал-полковника

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующим войсками Западного и Восточного военных округов Евгению Никифорову и Рустаму Мурадову. Кадры торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной публикует военное ведомство.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил погоны высшим офицерам ВС РФ. Видео © t.me / Минобороны России

"Сергей Шойгу вручил погоны генерал-полковника командующему войсками ЗВО Евгению Никифорову и командующему войсками ВВО Рустаму Мурадову, а также погоны в связи с присвоением очередных воинских званий ещё нескольким высшим и старшим офицерам", — уточнили в министерстве.

Шойгу поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач и пожелал им дальнейших успехов на службе.