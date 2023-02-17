В России прошла масштабная смена командующих военными округами

В руководстве Вооружённых сил России произошёл ряд кадровых перестановок: назначены командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, генерал-лейтенант Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Фото © ТАСС / Минобороны РФ, Wikipedia

Так, войсками Западного военного округа (ЗВО) теперь будет командовать генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а командующим Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

Кроме того, на сайте Минобороны указано, что генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) с августа 2022 года.