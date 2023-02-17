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17 февраля, 11:01
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В России прошла масштабная смена командующих военными округами

Назначены новые командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов

В руководстве Вооружённых сил России произошёл ряд кадровых перестановок: назначены командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, генерал-лейтенант Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Фото © ТАСС / Минобороны РФ, Wikipedia

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, генерал-лейтенант Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Фото © ТАСС / Минобороны РФ, Wikipedia

Так, войсками Западного военного округа (ЗВО) теперь будет командовать генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а командующим Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

Кроме того, на сайте Минобороны указано, что генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) с августа 2022 года.

Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России

Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России появятся два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Это связано с увеличением численности вооружённых сил и проведением работы по обеспечению безопасности страны, пояснил глава Минобороны.

Обложка ©

ТАСС / URA.ru / Вова Жабриков

Никита Никонов
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