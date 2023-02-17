В России прошла масштабная смена командующих военными округами
Назначены новые командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов
В руководстве Вооружённых сил России произошёл ряд кадровых перестановок: назначены командующие войсками Восточного, Западного, Южного и Центрального военных округов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, генерал-лейтенант Евгений Никифоров, генерал-полковник Сергей Кузовлев, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Фото © ТАСС / Минобороны РФ, Wikipedia
Так, войсками Западного военного округа (ЗВО) теперь будет командовать генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а командующим Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Сергей Кузовлев. В свою очередь генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).
Кроме того, на сайте Минобороны указано, что генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО) с августа 2022 года.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России появятся два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Это связано с увеличением численности вооружённых сил и проведением работы по обеспечению безопасности страны, пояснил глава Минобороны.
ТАСС / URA.ru / Вова Жабриков