Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и техникой
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому регулируется порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и техникой. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами", — говорится в приказе министра.
В документе также упоминаются продовольственное, вещевое и других видов обеспечение. Кроме того, приказ регулирует оказание медицинской помощи добровольцам.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме внесли поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольческих формирований. При таком нарушении закона гражданам будет грозить 15 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей.
ТАСС / Станислав Красильников