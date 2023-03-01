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1 марта, 17:55

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и техникой

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому регулируется порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и техникой. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами", — говорится в приказе министра.

В документе также упоминаются продовольственное, вещевое и других видов обеспечение. Кроме того, приказ регулирует оказание медицинской помощи добровольцам.

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Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме внесли поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольческих формирований. При таком нарушении закона гражданам будет грозить 15 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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