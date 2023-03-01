Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и техникой

В документе также упоминаются продовольственное, вещевое и других видов обеспечение. Кроме того, приказ регулирует оказание медицинской помощи добровольцам.

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме внесли поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе добровольческих формирований. При таком нарушении закона гражданам будет грозить 15 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей.