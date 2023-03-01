В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, в том числе добровольческих формирований.

"Сегодня вместе с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную думу поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции", — рассказали в нижней палате парламента.

В Госдуме уверены, что данная инициатива защитит всех, кто обеспечивает безопасность России и её народа, рискуя своей жизнью. Там подчеркнули недопустимость любого публичного высказывания заведомо ложной информации и действий, дискредитирующих ВС РФ, добровольческих формирований и лиц, содействующих выполнению возложенных на наши войска задач.

"Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет", — добавили в Госдуме.

Там также подчеркнули, что второе чтение проекта закона состоится в четверг, 2 марта. Если документ поддержат, то итоговое будет во вторник, 14 марта.