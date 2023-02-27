Адвокат рассказал, какие льготы предусмотрены для детей участников СВО

Согласно Указу президента России Владимира Путина от 09.05.2022 № 268 "О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов", дети раненых и получивших увечья или контузию участников СВО имеют право на зачисление в вузы по особой квоте. По словам адвоката Алексея Тюрина, учебные заведения уже выделили для этих целей 588 044 бюджетных места.

"Вузам дано задание выделить квоту приёма на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат и специалитет) в размере 10% от общих цифр приёма на бюджет. Ограничений в специальностях нет — дети вольны выбирать, куда хотят поступить. Вступительных баллов им набирать не нужно. Дети остальных участников спецоперации, которых нет в вышеприведённом мной списке, поступают в вуз после сдачи ЕГЭ или вступительных испытаний, определённых для них университетом самостоятельно", — рассказал он Лайфу.

Подобная квота предусмотрена и для самих участников спецоперации: вступительные экзамены не придётся сдавать Героям России и кавалерам трёх орденов Мужества. Более того, дети погибших военнослужащих также имеют право на пенсии по потере кормильца и компенсации из федерального и регионального бюджетов.

Есть и региональные льготы. В некоторых субъектах России для детей участников спецоперации предусмотрены бесплатное обучение в дошкольных образовательных учреждениях, питание в школах, посещение учреждений культуры и при необходимости путёвки в санатории и оздоровительные лагеря.

Данный список, по словам Тюрина, постоянно расширяется. К примеру, в ЛДПР предложили ввести понятие "дети спецоперации", закрепив его за несовершеннолетними жителями ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также ряда приграничных с зоной проведения СВО и Украиной регионов — Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Этот статус приравнивает их к детям войны и даст возможность воспользоваться предусмотренными для этой категории граждан в каждом отдельном регионе льготами. Решение о том, какие точно льготы будут им доступны, принимается региональными властями после принятия соответствующего федерального закона. Инициатива партии на данный момент рассматривается Госдумой Алексей Тюрин Адвокат