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Регион
Опубликовано 27 февраля 2023, 09:50
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В Госдуме предложили передавать авто злостных нарушителей ПДД на нужды армии

Депутат Госдумы Власов предложил конфисковывать авто злостных нарушителей на нужды армии

В России могут начать конфисковывать автомобили граждан, которые регулярно нарушают правила дорожного движения. В дальнейшем их машины предлагают передавать на нужды армии. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов, пишет RT.

Парламентарий подчеркнул, что в данный момент для выполнения поставленных целей в рамках спецоперации есть потребность в автомобилях с высокими техническими характеристиками и повышенной проходимостью. Кроме того, вопрос конфискации авто у злостных нарушителей фракция Власова ранее поднимала неоднократно.

"Прошу Вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения, с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат", — сказано в письме на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова.

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А депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать должностей госслужащих, которые пребывают за рубежом более трёх месяцев без особой необходимости. Он подчеркнул, что отпуск чиновника на территории государства – члена НАТО "выглядит недопустимым" в нынешних обстоятельствах. Кроме того, такой служащий может стать "лакомой целью" для вербовки или незаконного ареста

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Unsplash

Оксана Попова
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