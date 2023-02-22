В Госдуме призвали увольнять госслужащих за долгий отпуск за границей
Депутат Милонов призвал лишать должностей госслужащих за долгое нахождение за границей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать должностей госслужащих, которые пребывают за рубежом более трёх месяцев без особой необходимости. RT ознакомился с копией соответствующего обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ РФ (более трёх месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости", — отмечается в тексте.
Милонов подчеркнул, что отпуск чиновника на территории государства – члена НАТО "выглядит недопустимым" в нынешних обстоятельствах. Кроме того, такой служащий может стать "лакомой целью" для вербовки или незаконного ареста. Депутат уверен, что российские чиновники обязаны находиться в своей стране, ведь "нам не нужны партийцы, которые работают из Швейцарии или Германии непонятно в чьих интересах".
Ранее сообщалось, что 60% жителей России поддерживают идею о запрете для чиновников и депутатов выезжать на отдых за границу в период спецоперации. Против такой инициативы выступило 23% респондентов.
ТАСС / Сергей Коньков