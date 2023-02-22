Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать должностей госслужащих, которые пребывают за рубежом более трёх месяцев без особой необходимости. RT ознакомился с копией соответствующего обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ РФ (более трёх месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости", — отмечается в тексте.

Милонов подчеркнул, что отпуск чиновника на территории государства – члена НАТО "выглядит недопустимым" в нынешних обстоятельствах. Кроме того, такой служащий может стать "лакомой целью" для вербовки или незаконного ареста. Депутат уверен, что российские чиновники обязаны находиться в своей стране, ведь "нам не нужны партийцы, которые работают из Швейцарии или Германии непонятно в чьих интересах".