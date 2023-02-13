Большинство россиян поддержали запрет на выезд чиновников за границу во время СВО

60% жителей России поддерживают идею о запрете для чиновников и депутатов выезжать на отдых за границу в период спецоперации. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Против такой инициативы выступили 23% респондентов. Большая часть из них (15%) считает, что каждый может ездить куда хочет, а 8% убеждены, что общество не нужно лишать возможности понять, кто настоящий патриот. Кроме того, 17% опрошенных затруднились с ответом.

Инициативу о запрете выезда за рубеж для чиновников чаще всего одобряют мужчины: 65% против 55% среди женщин. Также за эту идею выступают в основном опрошенные старше 45 лет: 64% против 47% среди молодёжи. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек из всех федеральных округов.