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13 февраля, 08:38

Большинство россиян поддержали запрет на выезд чиновников за границу во время СВО

60% жителей России поддерживают идею о запрете для чиновников и депутатов выезжать на отдых за границу в период спецоперации. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

Против такой инициативы выступили 23% респондентов. Большая часть из них (15%) считает, что каждый может ездить куда хочет, а 8% убеждены, что общество не нужно лишать возможности понять, кто настоящий патриот. Кроме того, 17% опрошенных затруднились с ответом.

Инициативу о запрете выезда за рубеж для чиновников чаще всего одобряют мужчины: 65% против 55% среди женщин. Также за эту идею выступают в основном опрошенные старше 45 лет: 64% против 47% среди молодёжи. Всего в исследовании приняли участие 1600 человек из всех федеральных округов.

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Ранее Лайф сообщал о том, что депутатов Госдумы обязали уведомлять о планируемых поездках за рубеж профильную комиссию или лично председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

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Агентство "Москва" / Александр Авилов

Илья Суриков
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