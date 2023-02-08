Коллекторов хотят запретить: Банки уже придумали замену В Госдуме обсуждают запрет коллекторской деятельности. Банки уже отказываются от сторонних агентств, создавая свои отряды взыскателей. Они используют не менее жёсткие приёмы для мотивации должников. 7 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект , фактически запрещающий в России коллекторскую деятельность. Как следует из документа, предлагается ограничить кредиторов в возможности привлекать третьих лиц для возврата просроченной задолженности, а также вообще прекратить в России деятельность организаций, чей бизнес связан с возвратом чужих долгов. На законодательную инициативу пока нет отзыва Правительства РФ и дата рассмотрения законопроекта в Госдуме не назначена, но некоторые крупные российские банки уже начали усиливать свои собственные подразделения по работе с просроченной задолженностью. Эксперты говорят, что такое развитие событий может означать, что в том или ином виде закон о прекращении коллекторского бизнеса принят будет.

Почему хотят запретить коллекторов

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В пояснительной записке авторы законопроект указали, что, несмотря на принятый 9 лет назад специальный закон, который должен был исключить все незаконные методы воздействия, жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать. По мнению инициаторов документа, прекратить это можно только запретом коллекторства в том виде, который сейчас существует.

С этим согласны многие депутаты Госдумы, например член фракции Единая Россия Никита Чаплин в комментарии Лайфу указал, что коллекторская деятельность, связанная с давлением на граждан, идёт вразрез с Конституцией.

— Хочу напомнить коллегам из банковского сектора о конституционных гарантиях личной неприкосновенности граждан, которые исключают физическое и психологическое давление. Наши люди должны быть от этого защищены.

Чем на запрет ответят банки

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Большинство экспертов сходятся во мнении, что деятельность коллекторских агентств невозможна без тесного сотрудничества с банковскими структурами, однако в текущей ситуации вполне возможно, что кредитные учреждения предпочтут от подобного рода посредников-выбивателей отказаться.

— Во многих российских банках от коллекторских услуг уже отказались, а вместо этого применяют более изощрённые методы. Сейчас судебный приказ и исполнительная надпись нотариуса на кредитном договоре — это способ банкиров очень быстро получать распорядительные документы от суда на взыскание задолженности. Если по формальным признакам дело может быть рассмотрено в упрощённом порядке, то согласия сторон на это не требуется и судопроизводство будет выполнено: без вызова ответчика в судебные заседания, без ведения протокола и без возможности отложить разбирательство, и это законно, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

При этом, по словам эксперта, в ряде случаев, получив распорядительный акт суда, банк не передаёт его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), где обязаны не просто забрать долг, а выполнить требования по сохранению должнику минимальных средств к существованию. Вместо этого судебное решение относится сразу в банк должника или (если задолжал пенсионер) в Пенсионный фонд. В этом случае деньги могут списать и без учёта законных минимумов.

—Такая "техника" чаще всего применяется по задолженностям, не превышающим суммы в 500 тыс. рублей, — это максимум, который можно получить через судебный приказ, — рассказывает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Если должник вовремя не опротестует такой судебный акт, то о списании задолженности он узнает уже по факту исчезновения денег с банковского счёта. И такие случаи не редкость, так как некоторые взыскатели извещают о своих действиях с опозданием или делают это не на тот адрес.

Важно! Практика показывает, что если должник пропустил срок, установленный законом, для возражений по поводу судебного приказа, то подавать их всё равно стоит, в 98% случаев судья свой документ отменит и через месяц после даты его вынесения. А вот с исполнительной надписью нотариуса всё сложнее — она подлежит отмене только в судебном порядке. Других способов отмены, если надпись уже совершена, — нет.

Поможет ли запрет коллекторов

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что в текущих условиях, если запрет коллекторских агентств и коллекторской деятельности будет закреплён законодательно, этот шаг не решит проблемы должников. Так как банки уже подстраховались. С одной стороны, они ввели в действие процедуры взыскания без привлечения коллекторов, а с другой — уравновесили свои экономические модели за счёт других банковских услуг.

— Классическая модель — это привлечение средств граждан во вклады и выдача этих денег в кредит другим гражданам. Ограничение способов возврата просроченной задолженности, скорее всего, приведёт к снижению доходности для вкладчиков, — считает эксперт.

Кроме того, Хаминский обратил внимание на "слабые стороны" законопроекта, указав, что авторы документа посредством прекращения деятельности коллекторских агентств никак не исправляют ошибки банков, выдавших кредит тем, кому этого не следовало.

— По итогам 2021 и 2022 года просроченная динамика по задолженности по самым взыскиваемым потребкредитам практически не изменилась и составила около 1 трлн рублей, или 4,5% от общей суммы кредитов. А на балансе коллекторских агентств находилось порядка 200 млрд дебиторской задолженности, при этом в предыдущие годы ситуация была значительно хуже. Очевидно, что запреты могут изменить некий эмоциональный фон, но не экономический.

Фото © ТАСС / Вова Жабриков Нужно ли запрещать коллекторов в России? 0 Да, эти структуры себя полностью дискредитировали. Да, все долговые отношения должны решаться без третьих лиц. На усмотрение законодателя.

Авторы Максим Греков