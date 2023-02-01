Скидки за нарушения: Какие штрафы обойдутся в полцены Помимо автоштрафов россияне получили возможность оплачивать и другие административные нарушения со скидкой 50%. 31 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Многие российские граждане активно пользуются скидками на уплату штрафов, связанных с нарушением правил дорожного движения (ПДД). Льготы действуют, если уплатить штраф в течение 20 дней с даты составления постановления о привлечении к ответственности, на семь видов нарушений: превышение скорости на 40–60 км/ч, если не было повторных нарушений; езда с непристёгнутыми ремнями безопасности; однократный проезд на красный свет; управление машиной без регистрации; управление транспортом с просроченным водительским удостоверением; невыполнение обязанностей при ДТП (без оставления места ДТП); управление машиной с незаконным знаком "Инвалид".

Однако не все знают, что на половину от обычной суммы штрафа можно рассчитывать и при некоторых других административных взысканиях.

Скидка при уплате налоговых штрафов

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В январе текущего года Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо , согласно которому территориальные налоговые органы в случае назначения штрафных санкций теперь обязаны прямо в постановлении отображать информацию о сумме административного штрафа, который может быть уплачен в льготном порядке. При этом уплата штрафа в льготном размере не означает, что плательщик не будет иметь возможность обжаловать само постановление. И если в результате рассмотрения жалобы постановление будет отменено или сумма штрафа будет снижена более чем на 50% от того, что уже уплачено в льготном порядке, то остаток вернут гражданину.

— Документ ФНС хорошо конкретизирует новый подход в применении административных норм (части 1.3–3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях. — Прим. Лайфа). С практической точки зрения плюсом для граждан является не только возможное снижение суммы штрафа, но и новое основание для полной отмены взыскания. Это может произойти, если в постановлении нет упоминания о льготе. Тогда суд будет рассматривать документ как нарушающий права граждан, — разъясняет заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Как сэкономить на административных штрафах

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Изменения , внесённые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касаются не только автоштрафов и налоговых взысканий, но и других негрубых правонарушений, которые допускают граждане. В частности, скидка при уплате штрафа в течение 20 дней положена за нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью, чаще всего в связи с непредоставлением информации. Полный перечень случаев указан в статье 32.2 КоАП РФ.

Кроме того, закон предполагает ещё и другие возможности не вносить всю сумму штрафа сразу.

Во-первых, уплату штрафа можно отсрочить либо заплатить в рассрочку. В этом случае на погашение задолженности будет не 60 дней, как это принято в обычном случае, а 90.

Закон не устанавливает прямых оснований для отсрочки, есть только формулировка "При наличии обстоятельств, из-за которых штраф невозможно уплатить в установленные сроки". Но если есть документы о тяжёлом материальном положении либо состоянии здоровья, то суд или орган, который назначил штраф, должен будет очень постараться, чтобы мотивировать свой отказ. С рассрочкой ситуация похожая, с той лишь разницей, что данный вид послабления в уплате штрафа, как правило, назначается судом.

Во-вторых, если нарушены сроки, то штраф можно либо отменить совсем, либо также получить скидку в 50%.

Постановление о назначении штрафа должно быть вынесено только в пределах срока давности привлечения к административной ответственности. Как правило, если дело рассматривает судья, то это три месяца со дня совершения правонарушения, а если другой орган, то два месяца.

Срок отсчитывается с момента вынесения постановления. Днём вынесения постановления о штрафе является день изготовления такого документа, включая мотивировочную часть и подписание. При этом если нарушитель получил копию постановления в пределах срока давности, но позднее, чем через 20 дней после нарушения, то возможность для уплаты штрафа с 50%-ной льготой сохраняется, но потребуется заявить ходатайство.

Что будет, если штраф не уплатить

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В случае назначения наказания в виде административного штрафа всегда имеет смысл сразу подумать о том, как использовать законные способы уменьшить, отсрочить или вообще отменить штрафные санкции. При этом стоит иметь в виду, что не платить — это не вариант. Ведь если пропустить срок уплаты, то штраф передадут для взыскания приставу, который может назначить исполнительский сбор в размере 7% от неуплаченного административного штрафа, но минимум 1000 рублей.

По сообщению источника Лайфа в Судебном департаменте при Верховном суде РФ, в прошлом году за неуплату штрафов в России к ответственности привлекли почти два миллиона человек. Из них порядка 80% получили дополнительное наказание в виде ещё одного штрафа, но уже в двойном размере. При этом имеются случаи, когда за неуплату административных штрафов россияне подвергались аресту или им назначались обязательные работы.

А вы спешите уплатить штраф, чтобы получить скидку? 0 Да, обычно за нарушение ПДД Да, но скидку предоставил суд Нет, за нарушения я пока платил по полной

Авторы Максим Греков