В России могут смягчить наказание за налоговые преступления. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передаёт газета "Коммерсант".

Согласно документу, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела могут вынести или же прекратить существующее в случае, когда предприниматель погасил все недоимки, штрафы за просроченные платежи и исполнил налоговые обязательства.

Кроме того, сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов могут сократиться с десяти до шести лет. Таким образом, преступления будут расцениваться как средние тяжкие вместо тяжких. По данным газеты, кабмин планирует утвердить законопроект на ближайшем заседании, после чего он будет внесён на рассмотрение в Госдуму.