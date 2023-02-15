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15 февраля, 08:14

Матвиенко объяснила, зачем Совфед соберётся на заседание 22 февраля

Председатель Совфеда Матвиенко: Предстоящее 22 февраля заседание перенесли с 1 марта по просьбе кабмина

Заседание Совфеда 22 февраля будет не дополнительным, а плановым, просто перенесённым с 1 марта. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, призвав не верить "миллионам фейков" из Интернета на этот счёт.

По словам Матвиенко, заседание перенесли на более ранний день по просьбе кабмина. На повестке — законы об изменении Бюджетного и Налогового кодекса.

"Правительство обратилось к нам с просьбой: до 1 марта надо принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы они уже заработали с 1 марта, нормально формировался бюджет, иначе мы потеряем месяц", пояснила председатель Совфеда.

Песков обещал сообщить, если в графике Путина появится участие в митинге-концерте 22 февраля

Песков обещал сообщить, если в графике Путина появится участие в митинге-концерте 22 февраля

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе. А утром в среду появилась информация, что Государственная дума и Совет Федерации проведут якобы внеплановое заседание 22 февраля.

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ТАСС / Михаил Метцель

Марина Калегина
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