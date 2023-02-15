Матвиенко объяснила, зачем Совфед соберётся на заседание 22 февраля

Заседание Совфеда 22 февраля будет не дополнительным, а плановым, просто перенесённым с 1 марта. Об этом заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, призвав не верить "миллионам фейков" из Интернета на этот счёт.

По словам Матвиенко, заседание перенесли на более ранний день по просьбе кабмина. На повестке — законы об изменении Бюджетного и Налогового кодекса.