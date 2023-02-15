Стало известно о внеплановом заседании Госдумы и Совфеда

Государственная дума и Совет Федерации проведут внеплановое заседание 22 февраля. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Совфеде.

"Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы", — сказал сенатор.

Эту информацию подтвердил в беседе с ТАСС глава Комитета верхней палаты парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. По его словам, в эти дни необходимо одобрить законы, которые должны вступить в силу с 1 марта. В частности, речь идёт о поправках, связанных с вхождением в состав России новых регионов и изменениях в Налоговый кодекс.