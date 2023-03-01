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Регион
Опубликовано 1 марта 2023, 09:36
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Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны РФ в рамках СВО

Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны России по четырём ключевым направлениям в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил руководитель ведомства Роман Артюхин. Отметим, что проверка осуществляется в соответствии с поручением главы кабмина, которое было дано в конце прошлого года на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

"В настоящее время мы проводим проверки Минобороны РФ по четырём ключевым направлениям в рамках СВО. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, горюче-смазочные материалы и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники", — отметил Артюхин.

Мишустин в ответ назвал такую работу очень важной и попросил главу казначейства лично проконтролировать все проверки.

Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены
Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Ранее Лайф писал, что "Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины в адрес Минобороны РФ.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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