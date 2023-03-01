"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 09:36

Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны РФ в рамках СВО

Федеральное казначейство проводит проверки Минобороны России по четырём ключевым направлениям в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным заявил руководитель ведомства Роман Артюхин. Отметим, что проверка осуществляется в соответствии с поручением главы кабмина, которое было дано в конце прошлого года на Координационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

"В настоящее время мы проводим проверки Минобороны РФ по четырём ключевым направлениям в рамках СВО. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, горюче-смазочные материалы и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники", — отметил Артюхин.

Мишустин в ответ назвал такую работу очень важной и попросил главу казначейства лично проконтролировать все проверки.

Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Мишустин: Почти все планы по производству техники для СВО выполнены

Ранее Лайф писал, что "Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины в адрес Минобороны РФ.

Обложка ©

VК / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Михаил Мишустин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров