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Регион
Опубликовано 4 марта 2023, 14:48
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Шойгу провёл совещание с заместителями в штабе Объединённой группировки российских войск

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выслушал доклады своих заместителей по теме обеспечения российских военных в зоне СВО оружием, техникой и боеприпасами. О совещании в штабе Объединённой группировки войск сообщили в Минобороны.

"Шойгу в рамках работы в штабе Объединённой группировки российских войск (сил) заслушал заместителей министра обороны РФ по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", уточнили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды. Видео © t.me / Минобороны России

Шойгу также обсудил вопросы подготовки резервистов для участия в спецоперации, а в завершение вручил госнаграды, в том числе высшего достоинства: медали "Золотая Звезда", "За отвагу", орден Мужества и Георгиевский крест.

"Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждём от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране", поблагодарил министр военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова.

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t.me / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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