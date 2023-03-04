Шойгу провёл совещание с заместителями в штабе Объединённой группировки российских войск

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выслушал доклады своих заместителей по теме обеспечения российских военных в зоне СВО оружием, техникой и боеприпасами. О совещании в штабе Объединённой группировки войск сообщили в Минобороны.

"Шойгу в рамках работы в штабе Объединённой группировки российских войск (сил) заслушал заместителей министра обороны РФ по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами", — уточнили в ведомстве.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды. Видео © t.me / Минобороны России

Шойгу также обсудил вопросы подготовки резервистов для участия в спецоперации, а в завершение вручил госнаграды, в том числе высшего достоинства: медали "Золотая Звезда", "За отвагу", орден Мужества и Георгиевский крест.

"Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждём от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране", — поблагодарил министр военнослужащих.