Подразделения группировки российских войск "Юг" за минувшие сутки ликвидировали более 210 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков и добавил, что российские военные также поразили одну БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, американские систему М777 и САУ М109 Paladin, самоходку "Гвоздика", самоходный миномёт "Тюльпан", РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.

Кроме того, у сёл Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. А в районе населённого пункта Николаевка разрушена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.