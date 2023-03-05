ВСУ потеряли более 210 бойцов в ходе наступления российской группировки "Юг"
Войска России за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Подразделения группировки российских войск "Юг" за минувшие сутки ликвидировали более 210 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих", — заявил Конашенков и добавил, что российские военные также поразили одну БМП, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, американские систему М777 и САУ М109 Paladin, самоходку "Гвоздика", самоходный миномёт "Тюльпан", РСЗО "Смерч" и гаубицу Д-30.
Кроме того, у сёл Тоненькое и Авдеевка ДНР уничтожены склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. А в районе населённого пункта Николаевка разрушена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Ранее Лайф писал, что в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем на Донецком направлении удалось уничтожить более 200 украинских военнослужащих.
ТАСС / Владимир Гердо