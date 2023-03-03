Армия России уничтожила до 210 украинских бойцов на Донецком направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 210 украинских военных на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем наши силовики уничтожили пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Краб" из Польши, САУ "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одну Д-20. Ликвидирован и узел связи 110-й механизированной бригады украинских войск в районе города Авдеевки ДНР.