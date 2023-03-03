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3 марта, 12:33

Армия России уничтожила до 210 украинских бойцов на Донецком направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 210 украинских военных на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем наши силовики уничтожили пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Краб" из Польши, САУ "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", две гаубицы Д-30 и одну Д-20. Ликвидирован и узел связи 110-й механизированной бригады украинских войск в районе города Авдеевки ДНР.

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 100 военных

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 100 военных

Ранее ВС РФ уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Армия Украины там же потеряла два пикапа и гаубицу Д-20.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны

Светлана Оперук
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