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Опубликовано 3 марта 2023, 12:23

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 100 военных

Российские войска нанесли поражение ВСУ на Купянском направлении, потери противника убитыми и ранеными за сутки составили до 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", отметил он.

В результате противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, гаубицу "Акация" и боевую машину РСЗО "Град".

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А ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Артёмовск в ДНР фактически окружён, и предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из города по единственной оставшейся дороге.

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Getty Images / Diego Herrera Car

Александра Вишнякова
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