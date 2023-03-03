Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 100 военных

Российские войска нанесли поражение ВСУ на Купянском направлении, потери противника убитыми и ранеными за сутки составили до 100 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате активных действий подразделений "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — отметил он.

В результате противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, гаубицу "Акация" и боевую машину РСЗО "Град".