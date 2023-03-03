ВСУ потеряли до 60 военных на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, противник лишился гаубиц "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что под Херсоном задержали информатора ВСУ, обещавшего "резать русских солдат". Он регулярно публиковал комментарии экстремистского содержания и пересылал видео с казнью пленных бойцов РФ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo