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Опубликовано 3 марта 2023, 12:20

ВСУ потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, противник лишился гаубиц "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Херсоном задержали информатора ВСУ, обещавшего "резать русских солдат". Он регулярно публиковал комментарии экстремистского содержания и пересылал видео с казнью пленных бойцов РФ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Варвара Романова
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