ВСУ потеряли до 60 военных на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Кроме того, противник лишился гаубиц "Гиацинт-Б", "Мста-Б" и Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказал он.