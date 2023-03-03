"Не менее семи прилётов": Украинские войска снова обстреливают Энергодар и промзону Запорожской АЭС

Украинские войска прямо сейчас обстреливают промзону Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По предварительной информации, зафиксировано не менее семи прилётов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", — написал он в телеграм-канале.

По словам Рогова, бойцы ВСУ ведут атаку из тяжёлой артиллерии натовского образца. Сведения о разрушениях и пострадавших пока уточняются.