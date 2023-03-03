"Не менее семи прилётов": Украинские войска снова обстреливают Энергодар и промзону Запорожской АЭС
Рогов: Украинские войска обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС
Украинские войска прямо сейчас обстреливают промзону Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. По предварительной информации, зафиксировано не менее семи прилётов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы. Звуки прилётов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны, расположенной недалеко от ЗАЭС", — написал он в телеграм-канале.
По словам Рогова, бойцы ВСУ ведут атаку из тяжёлой артиллерии натовского образца. Сведения о разрушениях и пострадавших пока уточняются.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Как рассказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, также по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.
ТАСС / Андрей Рубцов