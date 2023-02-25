Рогов: Санкции подтвердили, что Запад считает Запорожскую АЭС российской

Самим фактом введения санкций против Запорожской атомной электростанции США признали её российской. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе — они признают, что Запорожская АЭС — это предприятие, принадлежащее Российской Федерации", — подчеркнул Рогов в интервью РИА "Новости".

По его мнению, Запад это понял, и смирился с фактом российской принадлежности станции, деваться ему некуда. Политик считает, что если бы США рассматривали ЗАЭС как станцию украинскую, никаких санкций в отношении неё не последовало бы.