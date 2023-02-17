ЕК не смогла включить атомный сектор России в "юбилейный" пакет санкций

Ограничения в отношении атомного сектора России не будут включены в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трёх дипломатов.

Изначально Еврокомиссия заявила участникам объединения о разработке мер против гражданского ядерного сектора РФ, однако план провалился. Один из дипломатов с сожалением заявил изданию, что в десятом пакете санкций таких ограничений не будет.

Против этого долгое время выступала Венгрия, так как АЭС страны принадлежат "Росатому" и производят 50% всей электроэнергии в государстве. С осторожностью отнестись к этому вопросу призывала также Франция, многие АЭС которой используют российское ядерное топливо.