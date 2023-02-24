"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 14:30

Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России

Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Министерство финансов объявляет о новом постановлении, направленном против металлургического и горнодобывающего секторов экономики Российской Федерации в соответствии с указом 14024, а также налагает санкции на 22 физических и 83 юридических лица", — сказано в релизе.

Также рестрикции коснулись и некоторых банков РФ. В списке есть и российские компании, связанные с управлением активами.

В Минфине США указали, что эти действия ещё больше "изолируют Россию от международной экономики" и будут препятствовать возможности РФ получить капитал, материалы и технологии, которые поддерживают военные действия на Украине.

Глава Минпросвещения Кравцов: Санкции не влияют на развитие системы образования в РФ

Глава Минпросвещения Кравцов: Санкции не влияют на развитие системы образования в РФ

Ранее Лайф писал о том, что США вместе с государствами G7 ("Большой семёрки") намерены ввести сегодня санкции против более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран.

Обложка ©

Getty Images / Stephen Chernin

Илья Суриков
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров