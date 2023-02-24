Минфин США ввёл санкции против 22 физических и 83 юридических лиц из России. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Министерство финансов объявляет о новом постановлении, направленном против металлургического и горнодобывающего секторов экономики Российской Федерации в соответствии с указом 14024, а также налагает санкции на 22 физических и 83 юридических лица", — сказано в релизе.

Также рестрикции коснулись и некоторых банков РФ. В списке есть и российские компании, связанные с управлением активами.

В Минфине США указали, что эти действия ещё больше "изолируют Россию от международной экономики" и будут препятствовать возможности РФ получить капитал, материалы и технологии, которые поддерживают военные действия на Украине.