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24 февраля, 10:47

США введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран

США вместе с государствами G7 ("Большой семёрки") намерены ввести сегодня санкции против более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Как завила пресс-служба Белого дома, ограничения применяются в отношении ключевых секторов РФ, которые приносят доход. Всё это делается для ослабления экономики страны и "снижения её способности вести боевые действия на Украине".

"Санкции будут введены против более 200 физических и юридических лиц как в России, так и в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России", — сказано в сообщении.

Кроме того, американский Минторг объявит о введении экспортных ограничений против почти 90 организаций из РФ, КНР и других государств за помощь в обходе санкций и поддержку российского оборонного сектора.

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Ранее Лайф писал, что Япония в рамках G7 намерена предложить новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Сегодня вечером пройдут первые в 2023 году онлайн-переговоры лидеров "Большой семёрки".

Обложка ©

Getty Images / Rudy Sulgan

Никита Осипов
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