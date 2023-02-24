США введут санкции против более 200 физических и юридических лиц из РФ и третьих стран

США вместе с государствами G7 ("Большой семёрки") намерены ввести сегодня санкции против более 200 физических и юридических лиц из России и третьих стран. Как завила пресс-служба Белого дома, ограничения применяются в отношении ключевых секторов РФ, которые приносят доход. Всё это делается для ослабления экономики страны и "снижения её способности вести боевые действия на Украине".

"Санкции будут введены против более 200 физических и юридических лиц как в России, так и в третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России", — сказано в сообщении.

Кроме того, американский Минторг объявит о введении экспортных ограничений против почти 90 организаций из РФ, КНР и других государств за помощь в обходе санкций и поддержку российского оборонного сектора.