Япония в рамках G7 намерена предложить новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Япония, которая в этом году председательствует в G7 ("Большой семёрке"), планирует предложить новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Что касается санкций в отношении России, то хочу в рамках G7 обозначить новый подход к санкциям", — сказал он в ходе пресс-конференции в Токио, добавив, что объединение хочет добиться от третьих государств прекращения военной поддержки Москвы.

Кроме того, председатель японского кабмина напомнил, что сегодня вечером пройдут первые в 2023 году онлайн-переговоры лидеров G7, в которых будет участвовать в том числе президент Украины Владимир Зеленский.