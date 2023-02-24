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24 февраля, 09:57

Япония в рамках G7 намерена предложить новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Япония, которая в этом году председательствует в G7 ("Большой семёрке"), планирует предложить новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Что касается санкций в отношении России, то хочу в рамках G7 обозначить новый подход к санкциям", — сказал он в ходе пресс-конференции в Токио, добавив, что объединение хочет добиться от третьих государств прекращения военной поддержки Москвы.

Кроме того, председатель японского кабмина напомнил, что сегодня вечером пройдут первые в 2023 году онлайн-переговоры лидеров G7, в которых будет участвовать в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее Лайф рассказывал о новых антироссийский санкциях Британии, которые коснулись 92 физических и юридических лиц. Ограничения введены против ряда чиновников и глав крупных компаний.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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