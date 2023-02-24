Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В частности, ограничения коснутся лиц, связанных, по мнению Лондона, с "Газпромом", "Росатомом", "Ростехом", "Алмаз-Антеем". Также рестрикции введены против ряда российских чиновников и руководителей крупных компаний: министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова и руководства "Аэрофлота".