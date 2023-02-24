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24 февраля, 07:31

Великобритания расширила санкции против России

Новые антироссийские санкции Великобритании коснулись 92 физических и юридических лиц

Великобритания ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В частности, ограничения коснутся лиц, связанных, по мнению Лондона, с "Газпромом", "Росатомом", "Ростехом", "Алмаз-Антеем". Также рестрикции введены против ряда российских чиновников и руководителей крупных компаний: министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова и руководства "Аэрофлота".

Глава МИД Венгрии: Будапешт добивается снятия санкций с девяти россиян из бизнес-кругов

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Ранее Лайф сообщал, что Австралия и Новая Зеландия ввели новые антироссийские санкции. А вот у Евросоюза возникли трудности с согласованием юбилейного пакета ограничений.

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Getty Images / Jack Taylor

Никита Никонов
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